(Boursier.com) — Bridgepoint et le Groupe Mentor bâtissent un leader multicanal sur le marché français du courtage en crédit immobilier et en regroupement de crédits. Ce projet industriel ambitieux donne naissance au leader de l'optimisation des finances personnelles et du courtage de crédit. Le nouvel ensemble pourra s'appuyer sur des marques fortes, une expérience client différenciée, une expertise digitale et technologique unique dans le secteur, des synergies produits avantageuses, ainsi qu'une distribution multicanale très digitalisée.

Bridgepoint apporte au nouvel ensemble les activités de courtage en crédit de Kereis, à savoir le courtier online Empruntis.com et iRegroup ainsi que les réseaux d'agences Empruntis, Immoprêt et ACE Credit. De son côté, le Groupe Mentor apporte l'activité de regroupement de crédits de sa filiale Spartfin sous les marques Partners Finances, Greeniz et Crédistor notamment.

Le nouveau groupe devrait générer une production de crédits de l'ordre de 8 à 10 milliards d'euros en 2022 pour un chiffre d'affaires annuel supérieur à 200 millions d'euros. Le réseau de distribution pourra s'appuyer sur plus de 330 points de vente, 5,8 millions de visiteurs uniques par an sur ses différents sites internet, et environ 2.100 collaborateurs dont 1.000 dans les réseaux en franchise.

A l'issue de l'opération, le nouvel ensemble sera détenu majoritairement par Bridgepoint, le Groupe Mentor et M. Benoît Michaux, son fondateur et actuel Président-Directeur Général. Ce dernier conserve une participation très significative dans le nouveau groupe et en garde la Présidence.

Spartfin a développé une plateforme digitale propriétaire qui confère au nouveau groupe un avantage compétitif majeur en matière d'acquisition, de qualification, de traitement et de valorisation des prospects / candidats emprunteurs (contacts entrants) via ses différents canaux utilisant notamment des briques d'intelligence artificielle. Ces outils en constante amélioration contribueront de manière importante à la génération de synergies produits et à l'accélération de la croissance organique.

Les activités de courtage de crédit de Kereis appuient leur développement sur la visibilité des marques Empruntis, Immoprêt, ACE Crédit et iRegroup, associée à un maillage territorial dense de réseaux physiques. Leurs partenariats existants avec les grandes banques de détail françaises constituent un atout pour faciliter le développement du nouvel ensemble.

Enfin le nouvel ensemble et iAssure, courtier grossiste du Groupe Kereis, concluront des accords de distribution de long terme en matière de distribution de produits de prévoyance individuelle.

Déjà présent au Portugal et au Bénélux, le nouveau groupe entend poursuivre son développement en Europe et souhaite procéder à des acquisitions pour étendre sa gamme de produits.

Le montant de l'opération demeure confidentiel. Le financement de l'opération a été sécurisé via une dette bancaire et une dette unitranche. Le projet reste conditionné à l'autorisation des autorités de la concurrence françaises. Sous cette réserve, la réalisation de l'opération devrait intervenir d'ici la fin du second trimestre 2022.

Louis Prothery, associé de Bridgepoint à Paris commente : "Cette transaction illustre parfaitement l'ADN de Bridgepoint, accompagner des entrepreneurs dans la réalisation d'un projet industriel ambitieux. Ce rapprochement dans le secteur du courtage de crédit à la personne va donner naissance à un leader national aux ambitions européennes, ce qui cadre avec notre expertise reconnue dans le secteur des services financiers et notre réseau européen."

Carl de Vergie, en charge du secteur des Services Financiers chez Bridgepoint ajoute : "Cet investissement s'inscrit dans la continuité de l'engagement et du track-record de Bridgepoint dans le secteur des services financiers. Nous avons formé la conviction que le nouveau groupe est parfaitement positionné sur un marché attractif, aux perspectives porteuses de croissance structurelles. Ses capacités technologiques et commerciales uniques lui permettent de consolider sa place de leader sur ses marchés et d'entrer avec succès sur de nouveaux marchés de l'optimisation des finances personnelles."

Benoît Michaux, fondateur et Président-Directeur Général de Groupe Mentor déclare : "Nous sommes toujours en veille sur des opportunités de développement et l'opération avec Bridgepoint nous permet d'être créateur de valeur en profitant des synergies croisées de chacune des entités."