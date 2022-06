Bridgepoint Development Capital et bd-capital annoncent la fusion de Private Sport Shop et SportPursuit

(Boursier.com) — bd -capital, société de capital-investissement paneuropéenne, et Bridgepoint Development Capital, activité smid-cap de Bridgepoint dédiée aux sociétés à forte croissance, annoncent aujourd'hui la fusion des sociétés de leurs portefeuilles respectifs, SportPursuit et Private Sport Shop, pour former Sportscape Group. Ce rapprochement donne naissance à une entreprise réalisant un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros avec une présence en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans 10 autres pays. La société Sportscape Group ainsi constituée vise à devenir la première destination en Europe et au-delà pour les communautés du sport et de l'outdoor. Sportscape Group sera dirigé par Sébastien Rohart, actuel CEO de Private Sport Shop. Il sera entouré par les cadres actuels des deux entreprises, dont Adam Pikett, actuel DG et cofondateur de SportPursuit, assumant le rôle de Chief Vision Officer et supervisant la stratégie du groupe. Luke Pikett, managing director et co-fondateur de SportPursuit, ainsi que Yannick Leouffre, managing director de Private Sport Shop, continueront à diriger les deux entreprises.

Le nouveau groupe offre un puissant canal de distribution aux plus de 2.500 marques partenaires existantes donnant accès à une audience de plus de 24 millions de membres passionnés de sport - avec un trafic organique représentant 90 à 95% du trafic quotidien.

Cette fusion crée par ailleurs une communauté de plus de 3 millions de followers fans de sport sur les réseaux sociaux.

Les millions de membres qui s'équipent chez Private Sport Shop et SportPursuit profiteront désormais d'une couverture étendue de disciplines sportives, d'une sélection encore plus large de grandes marques de sport et d'outdoor, avec une fréquence de mise à jour des offres encore plus rapide. Les deux marques Private Sport Shop et SportPursuit continueront à opérer sur leurs marchés d'origine, en s'appuyant sur leur forte reconnaissance auprès des consommateurs et une véritable fidélisation construite depuis plus de 10 ans.

Cette fusion va aussi accélérer l'utilisation et le partage d'innovations technologiques en matière d'analyse de données, d'algorithmes, de machine learning et de personnalisation de l'expérience des membres sportifs, générant des taux d'engagement et de valeur clients records dans le e-commerce.

Alors que les consommateurs européens doivent faire face à une forte inflation qui réduit leur pouvoir d'achat, la possibilité de trouver chez Sportscape Group des articles de sport à des prix exceptionnels s'inscrit parfaitement dans le contexte actuel : faire des économies substantielles tout en restant actifs et en bonne santé.