(Boursier.com) — Grand prix du concours I-Lab 2021, Bridge.audio vient de finaliser un premier tour de table d'un million d'euros auprès de business angels issus de la tech et de l'Industrie musicale.

La société, qui avait déjà remporté le concours d'innovation de la BPI, a également contracté un crédit auprès de l'IFCIC. Ce financement de plus de 2 millions d'euros au total va permettre à Bridge.audio de continuer le développement de son produit et d'accélérer sa commercialisation.