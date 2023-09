Bridge annonce sa participation à la 'Paris Retail Week' pour diffuser le paiement bancaire Bridge dans le e-commerce

(Boursier.com) — La fintech pionnière de l'Open Banking Bridge annonce sa participation à la Paris Retail Week qui se tiendra les 19, 20 et 21 septembre 2023, au Pavillon 4 de Parc des Expositions à Paris Porte de Versailles. Olivier Binet, CEO de Bridge, interviendra jeudi 21 septembre à 11h dans le cadre de la conférence "Retours aux fondamentaux : rentabilité et simplicité, vecteurs de croissance via l'Open Finance".

Spin off B2B de Bankin, Bridge a levé 20 millions d'euros à l'été 2022, auprès de BPCE et de Truffle Capital. Outre les API Open Banking qui ont construit sa réputation de pionnier, Bridge propose des solutions de paiement bancaire (immédiat ou instantané) qui optimisent le time-to-market, augmentent les taux de conversion (notamment sur les hauts-paniers) et facilitent le parcours d'achat dans le e-commerce.

Parmi les avantages du paiement bancaire Bridge, l'absence de carte et d'IBAN (pour un gain de temps et une réduction des coûts), une intégration multiplateforme et facile à installer, des encaissements facilités grâce à la pluralité des canaux (via un QR code à scanner sur une facture, une page web, ou un lien de paiement par e-mail ou SMS), ainsi que la sécurité de l'expertise Bridge pour sécuriser les parcours clients...