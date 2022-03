Bridge : 750 millions d'euros levés à ce jour

(Boursier.com) — Depuis le début de l'année 2022, la plateforme de dette d'infrastructures d'Edmond de Rothschild AM suscite l'intérêt et la confiance des institutions avec 750 millions d'euros levés à ce jour. BRIDGE, qui séduit une base d'investisseurs toujours plus importante, a récemment renforcé sa présence sur le marché allemand et remporté des mandats historiques en Suisse, où est établi le siège social du Groupe Edmond de Rothschild.

La société de gestion prévoit de mettre fin à la levée de fonds de BRIDGE-V durant l'été 2022.

Depuis son premier closing, en août 2014, avec BRIDGE-I qui avait atteint 400 millions euros, la plateforme a ainsi levé 4,7 milliards d'euros.

C'est une avancée majeure pour Edmond de Rothschild Asset Management et l'équipe de BRIDGE qui, plus que jamais, s'établit en tant que gérant d'actifs de conviction et véritable arrangeur alternatif de dette d'infrastructures. L'ESG est intégré tout au long du processus d'investissement (sourcing, structuration, suivi et reporting). La société de gestion travaille depuis longtemps sur ce dernier élément, anticipant les exigences croissantes des investisseurs en matière de reporting, en particulier dans le contexte de la Directive "SFDR" de l'Union européenne et la "Taxonomie".