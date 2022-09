(Boursier.com) — Seulement 18 mois après son lancement, Bricks.co clôture une levée de 13 ME en seed auprès de ses clients, et ce en leur permettant de devenir actionnaires de la startup dès 10 euros... Ce montant se divise entre 8 MEUR apportés par les particuliers et 5 ME levés auprès d'investisseurs expérimentés dont Tony Parker. Au total, ce sont donc 13 ME qui serviront à accélérer la croissance de la startup et son déploiement à l'international.