Breizh Armor Capital investit dans Symbiomer, spécialiste de la production de macro-algues

Breizh Armor Capital investit dans Symbiomer, spécialiste de la production de macro-algues









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le fonds Breizh Armor Capital participe au renforcement des fonds propres de Symbiomer, basée à Paimpol dans les Côtes d'Armor. L'entreprise est spécialisée dans la production de macro-algues, et exerce également des activités de pêche et d'aquaculture. Créée en 2017, cette entreprise innovante affiche un programme de développement ambitieux sur des marchés très prometteurs.

Breizh Armor Capital, fonds de capital-investissement privé lancé à l'initiative du groupe Arkéa, de la Banque Populaire Grand Ouest-Crédit Maritime et de la Région Bretagne, intervient en faveur de l'économie de la mer en Bretagne. Il est géré par Arkéa Capital, filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital-investissement.

Immense source de biodiversité, les macro-algues possèdent de nombreux bienfaits naturels. Elles offrent de multiples applications dans des domaines aussi variés que l'agriculture, l'alimentation humaine et animale ou encore l'industrie cosmétique. La production nationale de macro-algues, essentiellement bretonne, est aujourd'hui largement insuffisante et entraîne une forte dépendance aux importations pour répondre à la demande croissante des différentes industries françaises.

Une activité novatrice en France

Créée en 2017, Symbiomer est la première entreprise en France à exploiter de façon conjointe, sur l'ensemble du département des Côtes d'Armor, les trois modes de production dominants de macro-algues : la récolte d'algues de rive par bateau, la pêche d'algues de fond et l'algoculture. Cette polyvalence est la clé d'une démarche environnementale vertueuse et économiquement viable.

Particulièrement attentive à la réduction de l'impact environnemental par une exploitation raisonnée et une gestion durable des ressources marines, Symbiomer a par ailleurs breveté un dispositif technologique innovant d'aquaculture multitrophique intégrée. Il associe l'élevage de truites à la culture d'algues en proximité pour favoriser entre les espèces des interactions nutritives sources de bénéfices réciproques. Ce procédé particulièrement innovant et vertueux a permis à Symbiomer d'obtenir la seule concession maritime d'élevage autorisée en France depuis 1996, située dans l'archipel de Bréhat.

Soutenir une économie de la mer durable

Le fonds Breizh Armor Capital a fait le choix d'investir au capital de Symbiomer pour l'accompagner dans la poursuite de ses projets de développement ambitieux. Doté de 10 MEUR, ce FPCI*, créé par le groupe Arkéa, la Banque Populaire Grand Ouest-Crédit Maritime et la Région Bretagne, est dédié au financement des projets de la filière halieutique bretonne. Il vise à accompagner les projets en faveur d'une économie de la mer innovante et responsable, propices au dynamisme et au rayonnement de la Bretagne.

Avec le soutien de Breizh Armor Capital, les dirigeants actionnaires de Symbiomer, Alexis Bouvet et Jean Hubert Farman, comptent renforcer leur présence sur les marchés de l'agriculture (substitution de produits chimiques pour les engrais et pesticides), de l'industrie agro-alimentaire (compléments et adjuvants alimentaires, alimentation des animaux d'élevage et de compagnie) ou encore de l'industrie cosmétique (composants actifs). Ils entendent également proposer à terme de nombreuses applications en substitution du plastique, et figurer parmi les acteurs majeurs de la filière aquacole française. L'entreprise prévoit par ailleurs de se doter de nouveaux outils de production et de s'installer dans de nouveaux locaux.

Marc Brière, Président du Directoire d'Arkéa Capital, société de gestion du fonds Breizh Armor Capital, commente : "C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous nous engageons aux côtés d'Alexis Bouvet et Jean Hubert Farman pour les accompagner dans leur stratégie de développement ambitieuse. Symbiomer est une jeune entreprise bretonne audacieuse. Particulièrement attentive à la réduction de son impact environnemental, elle agit en faveur d'une gestion durable des ressources marines. Cela répond parfaitement à la vocation du fonds Breizh Armor Capital, spécifiquement conçu pour accompagner en Bretagne les projets en faveur d'une économie de la mer innovante et respectueuse de son environnement."