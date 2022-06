Braxton Asset Management vise une levée de 20 ME

(Boursier.com) — Braxton Asset Management, spécialisée dans l'investissement d'actifs immobiliers à haut rendement et à valeur ajoutée, se lance dans une joint-venture hôtelière. En s'associant avec trois experts de l'hôtellerie, Boris Roques Rogery, Loïc Salaun et Bertrand Dugast, ils créent Alfred Hôtels, un nouvel opérateur hôtelier.

Alfred Hôtels sera une enseigne de milieu de gamme (3*+) qui participera à la redynamisation des centres ville de taille moyenne. L'enseigne visera des villes à fort potentiel économique, dont l'offre hôtelière en coeur de ville correspond rarement aux nouvelles attentes des voyageurs

Loin des propositions d'hébergement standardisées des zones commerciales et industrielles, Alfred Hôtels s'installera uniquement en hyper centre et mettra son expertise au service de la parfaite exécution des essentiels : une literie haut de gamme, un repas frais de qualité, un café chaud à n'importe quelle heure.

Avant une expansion européenne, Alfred Hotels prévoit l'acquisition de 20 établissements en France d'ici 5 ans, afin de constituer un réseau de distribution et une identité de marque.

"Durant la pandémie, l'hôtellerie milieu de gamme dans les villes hors du top 10 Français a démontré sa pertinence et sa résilience. Ces hôtels, dépendants d'une clientèle d'affaires domestique qui n'a cessé de voyager, sont capables de capter le tourisme de proximité. Ces établissements nécessitent néanmoins de davantage répondre aux nouvelles exigences et aux nouveaux usages. La joint-venture avec Braxton est clé dans notre stratégie grâce à la combinaison de nos expertises respectives, en hôtellerie et en investissement immobilier", explique Boris Roques Rogery, co-fondateur d'Alfred Hôtels.

Une levée de fonds de 20 millions d'euros

Alfred Hôtels sera un opérateur hôtelier qui aura vocation à gérer deux types de portefeuilles : un portefeuille exclusif pour l'expansion de sa marque Alfred Hôtels, et des hôtels indépendants ou sous franchise (en deal by deal). Pour lancer ce projet, la joint-venture annonce aujourd'hui un club deal qui vise 20 millions d'euros de fonds propres auprès d'investisseurs privés professionnels, avec un premier closing dès cet été.

Pour cette levée, Braxton Asset Management et Alfred Hôtels sont accompagnés par des Family Offices et des gestionnaires de patrimoine, tout en étant co-investisseur dans le véhicule.

"Avec Alfred Hôtels, Braxton reste sur son savoir-faire historique, à savoir l'agrégation de petits actifs en vue de céder des portefeuilles institutionnels de taille critique en moins de 5 ans. Nous avons trouvé en Alfred l'expertise opérationnelle et les ressources dont nous avions besoin pour déployer cette stratégie partout en France" précise Xavier Bastiani, DG de Braxton AM.