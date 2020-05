Bpifrance lance avec succès une nouvelle obligation benchmark à 10 ans de 1,25 MdE

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le jeudi 28 mai 2020, Bpifrance Financement, noté Aa2 stable / AA négatif (Moody's / Fitch) a lancé avec succès une nouvelle obligation benchmark d'un montant de 1,25 milliard d'euros d'échéance le 29 mars 2030, portant un coupon de 0,25%.

Avec cette troisième émission publique, Bpifrance Financement poursuit la réalisation de son programme de financement pour l'année 2020, suite au lancement d'une émission 5 ans de 2 milliards d'euros en mars et suite à l'émission inaugurale du Covid-19 Response Bond à 7 ans de 1,5 milliard d'euros en avril.

La nouvelle obligation a été pricée à un taux de rendement de 0,31%, correspondant à un spread de +35 bps contre OAT interpolées, illustrant le resserrement significatif de la courbe de crédit de Bpifrance Financement depuis son retour sur le marché des capitaux, post durcissement de la crise Covid-19.

Dans un marché primaire très actif, la nouvelle obligation a reçu un niveau de demande exceptionnel composé d'un nombre très important d'ordres d'investisseurs de référence au sein d'un livre d'ordres qui a clôturé à plus de 4,8 milliards d'euros (dont 75 millions d'euros d'ordres des chefs de file), constituant le plus important livre d'ordres jamais atteint par Bpifrance Financement. Les chefs de file de l'opération étaient BofA Securities, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan et Société Générale.