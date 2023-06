Bpifrance intègre la solution d'agrégation bancaire Bridge

(Boursier.com) — La fintech, experte de l'Open Banking, Bridge a annoncé que la Banque Publique d'Investissement avait intégré sa solution d'agrégation bancaire et son API à son assistant financier.

La Banque Publique d'Investissement a intégré la solution d'agrégation bancaire de la fintech française Bridge, ainsi que son API dans l'assistant financier de Bpifrance, Ma Tréso.

Grâce à sa collaboration avec Bridge, Bpifrance pourra automatiser et optimiser le scoring des demandes de prêt, de subventions et d'investissements des entrepreneurs en quête de financement, ainsi que la récupération des données bancaires pour le pilotage de trésorerie des entreprises clientes, en une période qui voit les défaillances d'entreprises en croissance.

Bridge, spin-off BtoB de Bankin', propose des APIs Open Banking qui se connectent en temps réel, et avec leur consentement, aux comptes de clients pour répondre aux besoins de scoring, d'octroi de crédit, de profiling client, de vérification d'identité ou de catégorisation de transactions.

Bridge propose aussi des solutions de paiement sécurisées sans carte, sans IBAN qui solutionnent les problématiques de moyens de paiement traditionnels. Indispensables pour les montants élevés, les paiements open banking Bridge permettent de sécuriser les encaissements.

Bridge a levé 20 millions d'euros en 2022 auprès de BPCE et Truffle Capital et a annoncé début 2023, la nomination d'Olivier Binet en tant que CEO et l'arrivée de Geoffroy Roux de Bézieux à la présidence du conseil d'administration de l'entreprise.

"C'est avec une grande fierté que nous annonçons avoir Bpifrance parmi nos clients. La 'banque des entrepreneurs' est un pilier du tissu entrepreneurial de notre pays. Nous sommes ravis de mettre nos solutions fintech au service du financement de l'entrepreneuriat français, dont Bridge est issu" a commenté Olivier Binet, CEO de Bridge.