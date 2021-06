Bpifrance : bilan de la commercialisation du fonds Bpifrance Entreprises 1

(Boursier.com) — Le 1er octobre dernier, Bpifrance lançait la campagne de commercialisation du fonds Bpifrance Entreprises 1 (BE1), à travers une plateforme numérique, et élargissait en janvier 2021 à des réseaux commercialisateurs diversifiés. En seulement neuf mois, le premier fonds de capital investissement destiné à des investisseurs non-professionnels, avec un ticket d'entrée de 5.000 euros et ayant une stratégie d'investissement centrée principalement sur la France a été entièrement déployé. Sa période de souscription sera clôturée trois mois avant l'échéance initiale du 30 septembre 2021.

La collecte ferme s'élèvera à quasiment 95 millions d'euros, soit le niveau maximum prévu.

Face à l'engouement suscité par BE1, Bpifrance dresse aujourd'hui un bilan de cette commercialisation éclair et analyse les facteurs clefs qui ont permis à un produit sans équivalent sur le marché, d'acter l'intérêt des particuliers pour l'investissement dans les entreprises non cotées, en dehors de tout dispositif d'incitation fiscale.

Pour Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance : "En innovant avec la création d'un fonds d'investissement conçu pour le grand-public, Bpifrance a permis à des particuliers d'accéder de manière inédite aux qualités intrinsèques d'une solution jusqu'alors réservée aux investisseurs professionnels, et de bénéficier de la sélection réalisée par Bpifrance. Le succès de la levée de cette première génération de fonds témoigne de l'engouement des particuliers pour le financement des entreprises françaises non cotées et appelle à la mise sur le marché prochaine d'un fonds successeur."

A l'origine du succès de la levée, les qualités intrinsèques d'une solution inédite sur le marché :

Avec le fonds BE1, les particuliers accédaient pour la première fois à un fonds d'investissement permettant de financer directement l'économie réelle et productive pour un ticket d'entrée débutant à 5.000 euros, soit dix fois moins élevé que les montants habituellement en vigueur pour des produits équivalents réservés à des investisseurs professionnels.

Par construction, le fonds BE1 offrait également une grande diversification permettant de mitiger le risque de marché, bien que le produit présente un risque de perte en capital2, au travers d'un portefeuille déjà constitué :

1.500 entreprises sous-jacentes (dont 80% d'ETI, PME et startups françaises),

à travers 145 fonds sous-jacents gérés par environ 80 sociétés de gestion,

souscrits par Bpifrance sur une période de plus de 10 ans entre 2005 et 2016.