Bouygues Immobilier et In Extenso signent la VEFA de 2.450 m(2) de bureaux à Lyon

(Boursier.com) — Bouygues Immobilier et In Extenso signent la VEFA de 2.450 m(2) de bureaux au coeur du quartier innovant et durable Sollys, à Lyon Confluence.

In Extenso, investisseur et utilisateur, occupera à terme les 7 niveaux (rez-de-chaussée et 6 étages) dédiés au tertiaire de l'immeuble mixte bureaux et logements, Remyx, conçu par l'architecte londonien David Chipperfield, au coeur de " l'ilot actif " de Sollys. Le reste du bâtiment comprendra 38 logements en accession.

In Extenso renouvelle ainsi sa confiance auprès de Bouygues Immobilier et son ancrage local au coeur du 2e arrondissement de la Ville de Lyon. L'Entreprise s'était, en effet, déjà installée il y a 8 ans sur l'opération Hikari, située dans le quartier de la Confluence et développée par Bouygues Immobilier et SLC Pitance.