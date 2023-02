Boursorama Banque : un contexte de taux plus favorable

(Boursier.com) — Boursorama Banque annonce une performance de son fonds Euro Exclusif de +2,30% nets de frais de gestion, sans frais d'entrée et sans condition de détention d'unités de compte.

Dans un contexte de taux plus favorable, le rendement 2022 du fonds Euro Exclusif en Assurance Vie figure parmi les meilleurs du marché.

"Avec une offre complète et enrichie de nouvelles classes d'actifs (Private Equity, immobilier, produits structurés) et des encours de plus de 11 milliards d'euros à fin décembre 2022, Boursorama Banque confirme son statut de leader de l'assurance vie 100% en ligne" commente l'établissement.