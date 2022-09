Boursorama : 2 clients sur 3 éligibles au partenariat avec ING ont migré leurs comptes

(Boursier.com) — 315 .000 clients, soit 63% des clients éligibles au dispositif de référencement ouvert le 11 avril dernier et qui prend fin demain 30 septembre, ont migré leurs comptes chez Boursorama Banque. Près de 8,5 MdsE ont été transférés dont près de 4,5 MdsE en assurance vie...

Suite à la décision d'ING d'arrêter son activité de banque de détail en France d'ici fin 2022, Boursorama Banque et ING ont conclu le 5 avril 2022 un accord de partenariat en vue de proposer la meilleure solution bancaire alternative aux clients d'ING en France avec un parcours d'ouverture de compte simplifié, des gestes commerciaux exclusifs et un accompagnement dédié.

Depuis le 11 avril 2022, deux clients éligibles au partenariat sur trois d'ING ont migré leurs comptes chez Boursorama Banque au travers d'une part d'un processus de référencement par vague successives jusqu'à l'été pour les comptes bancaires, livrets et bourse, et d'autre part d'un transfert de l'ensemble des contrats d'assurance-vie ING Direct Vie en juillet.

Les clients d'ING ne sont plus sollicités pour rejoindre Boursorama Banque depuis le 29 août et passé le 30 septembre l'opération sera terminée (à l'exception des derniers transferts de comptes titres encore en cours d'instruction).