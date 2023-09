"BoursoBank", une nouvelle identité commerciale pour incarner la nouvelle ambition de Boursorama

(Boursier.com) — "Avec ses nouveaux objectifs, Boursorama affiche clairement son ambition de devenir l'un des acteurs majeurs de la banque en France à l'horizon 2026". Ce nouveau plan stratégique s'accompagne d'une refonte de l'identité commerciale de la banque en place depuis 2014, avec une nouvelle marque et un nouveau logo :

-Boursorama Banque devient BoursoBank

*Un nom plus simple : notre mission est et a toujours été de simplifier la banque, ça commence par notre nom.

*Un nom plus court : comme un diminutif pour être proche de nos clients, d'ailleurs tous nos clients et nos parties prenantes nous appellent déjà comme çà, Bourso.

*Un nom plus accessible et plus universel : car nous souhaitons nous adresser à une cible de plus en plus large et parler au plus grand nombre.

*Un nom qui reste fidèle à notre marque d'origine et à notre coeur de métier.

-Un nouveau logo plus épuré et dynamique avec toujours la même identité graphique, la "flèche Bourso", symbole de notre croissance et de notre ambition.

-Et si notre identité évolue, notre signature, elle, ne change pas : nous restons la banque que ses clients recommandent avec plus d'1 client sur 2 qui vient sur les conseils d'un proche.

La nouvelle marque sera déployée à partir du 2 octobre

Cette nouvelle identité commerciale a été coconstruite avec la communauté des clients de Boursorama au cours des derniers mois.

La nouvelle marque sera déployée à partir du 2 octobre prochain sur l'ensemble des interfaces, produits, et supports de communication du groupe. Le plan de communication auprès des clients et le dispositif de communication externe débutent le 20 septembre en presse, affichage, et sur les réseaux sociaux.

Un nouveau plan stratégique ambitieux : plus de 8 millions de clients en 2026

"Fort du succès de son précédent plan stratégique atteint 2 fois plus vite que prévu, d'une promesse tenue dans le temps de simplifier la banque, donner du pouvoir d'achat à ses clients et d'offrir, à chacun, la faculté d'agir sur son argent et de l'alignement de son modèle avec les attentes des clients, Boursorama va encore accélérer sa trajectoire et accroître ses parts de marché en visant désormais plus de 8 millions de clients en 2026" poursuit l'établissement.

"Cette ambition s'appuiera sur une proposition de valeur unique sur le marché :

-La banque la moins chère depuis 15 ans;

-Une gamme complète de produits et services performants et au meilleur prix sur la banque, l'épargne, la bourse, les crédits, les assurances et les bons plans de The Corner;

-La meilleure expérience client sur le digital ;

-Un taux de satisfaction et de recommandation des clients record".

Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama, a déclaré : "Fort de l'atteinte de ses précédents objectifs avec deux ans et demi d'avance et grâce à sa position de leader de la banque en ligne et sa proposition de valeur unique sur le marché, Boursorama vise désormais, sous sa nouvelle identité commerciale BoursoBank, plus 8 millions de clients en 2026."