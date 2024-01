BoursoBank : les produits d'épargne offrant une garantie en capital ont retrouvés en 2023 un réel intérêt

(Boursier.com) — Portés par un contexte de taux favorable, les produits d'épargne offrant une garantie en capital ont (re)trouvés en 2023 un réel intérêt pour les investisseurs. Les clients de BoursoBank ont bénéficié d'une rémunération annuelle comprise entre 2,50% et 5% sur ces produits. Les bonus jusqu'à +1,50% nets sur le fonds Euro Exclusif et le fonds Sécurité en Euros du PERin Matla sont garantis en 2024 et 2025 pour toutes nouvelles souscriptions ou versements libres jusqu'au 29 février 2024. Le surbonus sur le livret Bourso+ offert aux détenteurs de BoursoPrime est porté à +2% (soit un rendement de +4,50% brut de fiscalité) jusqu'à fin avril 2024.