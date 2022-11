Bourse : les 5 actions françaises les plus "shortées" par les fonds !

(Boursier.com) — Une nouvelle analyse de l'émetteur d'ETP GraniteShares, qui propose une gamme d'ETP 3x à effet de levier et short sur des actions françaises, britanniques et américaines cotées sur les bourses nationales, y compris Euronext Paris, révèle qu'au 1er novembre dernier, Orpea était la société cotée française la plus vendue à découvert ! Pas moins de 12,67% de ses actions étaient ainsi détenues à découvert par huit sociétés d'investissement. Helikon Investments Ltd possède la position courte la plus importante avec 4,92% des actions de la société.

La deuxième société la plus "shortée" est la multinationale française de services et de conseil en technologies de l'information, Atos SE, avec 11,58% de ses actions détenues à découvert par sept gestionnaires de fonds.

Viennent ensuite Alstom, Eutelsat Communications et Casino Guichard-Perrachon avec respectivement 7,45%, 7,29% et 7,24% de leurs actions détenues à découvert par huit, cinq et quatre fonds d'investissement.

Rappelons que GraniteShares a réalisé une première mondiale l'année dernière en lançant 20 ETP offrant des expositions quotidiennes longues (+3x) et short (-3x) sur 10 des plus grandes valeurs françaises... L'événement a été suivi par la cotation d'une gamme d'ETPs à la Bourse de Paris, qui offrent aux investisseurs un accès en EUR à des expositions quotidiennes à effet de levier longues et short sur les plus grandes actions américaines individuelles, des indices composites d'actions technologiques américaines et des actions axées sur l'avenir des véhicules électriques.

L'analyse a également révélé que Marshall Wace LLP détenait le plus grand nombre de positions à découvert sur des sociétés cotées françaises de toutes les sociétés d'investissement, avec 16 positions "short" actives. Cela a été suivi par Citadel Advisors LLC, qui détenait 8 positions "short"...