BoucL Energie, filiale d'EverWatt, renforce ses fonds propres

(Boursier.com) — BoucL Energie, pionnier de l'autoconsommation collective en France vient d'opérer une augmentation de capital de 34 millions d'euros auprès de Conquest, gestionnaire d'actifs orienté vers la transition énergétique.

Afin d'accompagner la croissance de la société, Conquest, le gérant de fonds spécialisé dans les infrastructures et la transition énergétique, entre au capital de BoucL Energie aux côtés d'EverWatt, producteur d'énergie photovoltaïque, qui reste l'actionnaire majoritaire de BoucL Energie, et qui confirme ainsi sa volonté de déploiement sur l'ensemble du territoire français à travers la solarisation de toitures et parkings de zones d'activités économiques (ZAE) en autoconsommation collective d'électricité renouvelable, produite de manière décentralisée entre les acteurs présents (commerçants, industriels, etc).