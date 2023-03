BoucL Energie : du soutien !

(Boursier.com) — Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, deux acteurs engagés sur leur territoire, apportent leur soutien à BoucL Energie, la filiale d'EverWatt dédiée à l'autoconsommation collective. Une entrée au capital qui permettra de financer les fonds propres nécessaires à la construction du projet d'autoconsommation collective situé à Saint-Martin-D'Hères (38) près de Grenoble, qui est à ce jour la plus importante opération d'autoconsommation collective de France.

Développé par BoucL Energie, producteur d'énergie renouvelable, locale et partagée, le premier projet d'autoconsommation collective de cette ampleur en France sera porté par BoucL Energie Grenoble Alpes.

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes via sa marque la Banque de la Transition Energétique, et le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, via son fonds d'investissement dédié aux énergies renouvelables (CASRA ER), entrent au capital de la société de projet à l'occasion d'une levée de fonds de 1ME. Deux investisseurs à l'approche commune : soutenir des entreprises engagées en faveur du territoire et qui répondent à des enjeux de transition énergétique...