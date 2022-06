Boscalt Hospitality annonce l'acquisition de l'Hôtel Majestic à Rome

(Boursier.com) — Boscalt Hospitality, une stratégie d'Edmond de Rothschild Private Equity, a annoncé l'acquisition de l'Hôtel Majestic à Rome. L'hôtel est situé sur la fameuse Via Vittorio Veneto, à quelques pas de sites populaires tels que les Marches Espagnoles, les jardins de la Villa Borghese et la Fontana Di Trevi. L'actif, qui se situe dans un quartier élégant et calme, est très bien connecté (proximité de la principale gare de train et du métro). Les alentours immédiats de l'hôtel comprennent une sélection de boutiques prestigieuses et de restaurants, ainsi qu'un important quartier d'affaires.

Conçue par l'architecte Gaetano Koch en 1889, cette propriété a accueilli des membres de la famille royale, des personnages historiques et des célébrités telles que Luciano Pavarotti, Liza Minnelli, Frank Sinatra, Whitney Houston, Madonna, Keith Richards, Bob Dylan, Bruce Springsteen pour ne citer qu'eux. Il a figuré en 1960 dans le célèbre film "La Dolce Vita", réalisé par Federico Fellini. L'ancien "Bar Ninfa", le restaurant historique de l'Hôtel Majestic, était l'un des lieux culte de ce film.

L'immeuble de 5 étages inclut 100 chambres (la plupart disposant de terrasses) pour une surface brute totale de plus de 10.000 m(2) comprenant un futur rooftop, un bar, un restaurant, une salle de sport, 4 salles de réunion et 2 espaces commerciaux.

Le bâtiment historique subira d'importantes rénovations et sera repositionné en un hôtel de luxe-prestige lifestyle, en ligne avec la stratégie de création de valeur de Boscalt. Rénové, l'hôtel devrait comprendre 83 chambres et suites, ainsi que des installations supplémentaires de restauration. Le bâtiment conservera certaines caractéristiques architecturales originales ainsi que son élégance emblématique.