Bolt lève 600 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bolt , "la première super-app européenne", a clôturé une levée de fonds de 600 millions d'euros, portant la valorisation de la société à plus de 4 milliards d'euros. Bolt confirme ainsi sa position de super-app et utilisera ces fonds pour renforcer son nouveau service de livraison de courses livrées en 15 minutes, Bolt Market, dans certains pays où l'entreprise est implantée, ainsi qu'accélérer le développement de ses services de mobilité et de livraison existants.

Les fonds ont été levés auprès de nouveaux investisseurs, dont Sequoia, Tekne et Ghisallo, ainsi qu'auprès des investisseurs existants de Bolt, à savoir G Squared, D1 Capital et Naya.