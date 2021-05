BNY Mellon : deux fonds reçoivent le label "Towards Sustainability" pour leur engagement en faveur de la finance durable

(Boursier.com) — BNY Mellon Investment Management, l'un des plus grands gestionnaires d'investissement au monde, avec 2,2 trillions de dollars d'actifs sous gestion, annonce aujourd'hui que deux de ses fonds durables phares ont reçu le label "Towards Sustainability", norme de qualité des investissements durables et socialement responsables élaboré par Febelfin, la fédération belge du secteur financier. Le label est attribué par l'Agence centrale de labellisation (CLA) du label ISR belge.

Le fonds BNY Mellon Sustainable Global Real Return (EUR) et le fonds BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond (EUR) ont tous deux reçu le label, qui récompense les produits financiers qui s'engagent en faveur de la durabilité. Les fonds doivent démontrer qu'ils disposent d'un processus d'investissement rigoureux allant au-delà de la simple exclusion des activités controversées et qui promeut les entreprises dont les bonnes pratiques contribuent positivement à la société.

Les fonds, gérés par la société d'investissement Newton Investment Management, font partie de la gamme BNY Mellon Global Funds, plc (BNY MGF), domiciliée en Irlande.

Anne-Laure Frischlander-Jacobson, directrice générale de BNY Mellon Investment Management en France, déclare : "Nous sommes fiers de recevoir le label "Towards Sustainability" pour deux de nos fonds phares, ce qui renforce notre engagement envers le marché belge et notre volonté d'offrir aux investisseurs des produits répondant aux normes les plus élevées en matière de durabilité."

Andrew Parry, responsable de l'investissement durable chez Newton Investment Management, ajoute : "Newton a développé son approche d'investissement durable et responsable depuis sa création en 1978. Avec l'attention croissante portée aux questions environnementales, sociales et de gouvernance et leur impact sur les décisions d'investissements, nous savons que les investisseurs recherchent activement des fonds durables dans toutes les classes d'actifs. Les labels attribués par Febelfin illustrent notre engagement à façonner une gamme de fonds durables reconnus pour chercher à atteindre leurs objectifs".

Le fonds BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond est un fonds lancé en février 2019, est un fonds obligataire mondial géré activement visant à générer de la performance via une approche d'investissement flexible et particulièrement dynamique dans l'univers obligataire mondial, en mettant l'accent sur l'investissement responsable et durable.

Le fonds BNY Mellon Sustainable Global Real Return (EUR), lancé en février 2020, offre une exposition à toutes les classes d'actifs sur une base ajustée au risque et répond à l'appétit croissant des investisseurs pour de nouveaux produits durables.