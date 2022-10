(Boursier.com) — BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) et le CFA Institute annoncent le lancement mondial d'un programme de formation en ligne pour améliorer la compréhension des critères ESG et contribuer à répondre au besoin croissant de connaissances et de sensibilisation des professionnels de la finance et de l'investissement sur ce sujet.

Le module e-learning est à la disposition des clients et des collaborateurs de BNPP AM, et a été développé conjointement avec le CFA Institute, l'association mondiale des professionnels de l'analyse financière.

Sustainable Investing Primer consiste en une formation en ligne de quelques heures portant sur des sujets tels que le changement climatique, une introduction à l'analyse ESG et au concept de matérialité, les différentes approches de l'investissement durable (par exemple, l'actionnariat responsable, le "best in class", etc.), le greenwashing et les moyens d'évaluer les références en matière de développement durable (par exemple au moyen de classements, de réglementations ou de labels). Elle est disponible sur la plateforme Investment Academy de BNPP AM, créée en 2009 spécifiquement dans le but d'apporter à ses clients les formations sur les nouveaux défis et innovations au sein de l'industrie de la gestion d'actifs.

Jane Ambachtsheer, Responsable Global Sustainability de BNP Paribas Asset Management, commente : "Les compétences en matière de durabilité sont de plus en plus intégrées aux métiers de l'industrie financière et deviennent donc un prérequis pour une carrière réussie. Avec cette formation introduisant aux concepts d'investissement durable, nous combinons notre expertise ESG avec nos capacités d'éducation pour créer une expérience d'apprentissage unique. Nous sommes fiers de cette collaboration fructueuse avec le CFA Institute et sommes ravis d'offrir cette nouvelle formation à nos parties prenantes désireuses de comprendre les fondamentaux de l'investissement durable."

Richard Fernand, Responsable Course and Certificate Management, Professional Learning au CFA Institute, ajoute : "L'ESG influence de plus en plus le choix l'entreprise dans laquelle les professionnels décident de travailler, ce que les consommateurs achètent et les entreprises dans lesquelles les investisseurs choisissent d'investir. Nous nous réjouissons de notre partenariat avec BNP Paribas Asset Management qui renforce notre engagement de développer l'apprentissage, en offrant des solutions accessibles qui créent des professionnels engagés, informés et efficaces."

Selon l'étude du CFA Institute intitulée "The Future of Work in Investment Management : The Future of Skills and Learning", l'écart de compétences entre la demande d'apprentissage et l'offre de talents dans le domaine de la durabilité est l'un des plus importants au monde. Dans le cadre de ses efforts continus pour renforcer les connaissances en matière d'ESG de façon proactive, le CFA Institute a rendu disponible sa certification "ESG investing" dans la plupart des marchés à l'échelle mondiale et fournit aux professionnels des expertises techniques et applications pratiques nécessaires pour comprendre les fondamentaux du changement climatique et des questions ESG.