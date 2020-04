BNPP AM : 2 ETF thématiques adoptent des indices responsables

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas Asset Management confirme son engagement en matière d'investissement responsable avec l'adoption d'indices prenant en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance sur l'infrastructure et les petites capitalisations boursières.

Cette transition concerne deux ETF cotés en continu sur Euronext Paris :

-L'ETF BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Equity UCITS ETF, qui permet de s'exposer à la performance de sociétés internationales du secteur des infrastructures ;

-L'ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF, qui offre une exposition à la performance d'entreprises européennes de petites capitalisations boursières ;

Ces changements d'indices sont effectifs à partir de ce lundi 20 avril 2020.

Premier ETF sur le thème des infrastructures à intégrer des critères ESG, l'ETF BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Equity UCITS ETF reflète à la hausse comme à la baisse la performance d'un panier international de 100 sociétés cotées bénéficiant des meilleures notations ESG dans le secteur des infrastructures. Ces sociétés, d'une capitalisation boursière supérieure à 500 millions d'euros, sont sélectionnées selon des critères financiers et extra-financiers et classées en six thèmes : communication, énergie, transport, gestion des déchets, eau et infrastructures sociales.

Premier ETF Small Cap à adopter une approche ESG, l'ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF reflète à la hausse comme à la baisse la performance d'environ 200 sociétés de petite capitalisation boursière sélectionnées selon la méthodologie ISR de MSCI. Cet ETF reste éligible au PEA.