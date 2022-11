(Boursier.com) — BNP Paribas Wealth Management présente 5 thèmes d'investissement porteurs pour 2023 : Ces cinq thèmes d'investissement se concentrent sur les nouvelles sources de revenus, les stratégies pour profiter de la volatilité des marchés, les réponses à la crise énergétique, les opportunités à long terme allant au-delà du pic de l'inflation et de la hausse des taux, ou encore sur la transition écologique.

THEME 1 - Voir au-delà du pic de l'inflation et des taux d'intérêt...

Les investisseurs long terme devraient regarder au-delà du pic d'inflation et des taux directeurs pour saisir les opportunités d'investissement que la baisse de l'inflation et des taux long terme, anticipés en 2023, peuvent offrir.

THEME 2 - Saisir de nouvelles opportunités de revenus

L'époque des politiques monétaires et budgétaires accommodantes, qui entraînait des rendements obligataires proches de zéro et qui imposait le choix des actions en tant que rare source de rendement, est désormais révolue. La récente flambée des rendements obligataires et l'élargissement des spreads de crédit ont créé des opportunités sur le segment obligataire.

THEME 3 - Profiter de la volatilité des marchés.

Dans un contexte d'incertitude entourant les taux d'intérêt, l'inflation et l'ampleur d'une potentielle récession, les marchés obligataires et des changes internationaux ont connu la volatilité la plus forte depuis des décennies. Quant aux actions, elles sont entrées dans une période de marché baissier et connaissent, elles aussi, une volatilité accrue.

THEME 4 - Investir dans une nouvelle ère...

La pandémie de COVID-19, les mesures de relance économique et l'escalade des tensions géopolitiques ont ouvert la voie à un nouvel environnement d'inflation élevée dû notamment à une pénurie d'énergie, à la forte hausse des taux d'intérêt et à l'inversion de la mondialisation en faveur de la relocalisation des chaines de production. Des changements structurels par nature qui requièrent un état de construire différemment sa stratégie d'investissement.

THEME 5 - Vers toujours plus d'efficience énergétique !

Le contexte du réchauffement climatique, des tensions avec la Russie et de l'explosion des prix des énergies fossiles impose l'accélération de recherche de solutions alternatives permettant de réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.