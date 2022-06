BNP Paribas Wealth Management poursuit le développement de son offre de services digitaux

(Boursier.com) — En 2017, BNP Paribas Wealth Management lançait son programme "Client Experience" mobilisant 400 banquiers privés, experts, clients et des fintechs partenaires. L'accélération de la conversion des clients aux outils numériques a renforcé leurs attentes en matière d'expérience digitale.

Pour répondre à ces nouveaux usages et en ligne avec le plan stratégique GTS 2025 du Groupe (Growth, Technology, Sustainability), BNP Paribas Wealth Management élargit son offre digitale avec une nouvelle plateforme dédiée aux actifs privés, qui sera progressivement déployée dès juillet 2022 dans l'ensemble des géographies où l'activité est présente.

"Le développement de nos services digitaux est un cycle continu qui suit l'évolution constante des besoins de nos clients", précise Vincent Lecomte, CEO de BNP Paribas Wealth Management. "Nous sommes convaincus que la seule façon de proposer une nouvelle expérience de la banque privée - personnalisée, intégrée et hybride - est de mobiliser nos expertises et ressources internes, les services de partenaires de premier plan et d'associer nos clients dans toutes les phases de conception et de tests".

"Grâce à ce nouveau portail, BNP Paribas Wealth Management dispose aujourd'hui d'une offre de Private Assets de premier plan avec un service à la pointe de la technologie. Nous allons continuer à innover pour optimiser le parcours de nos clients et faciliter toujours plus l'accès à ces actifs" poursuit Claire Roborel de Climens, Responsable des investissements non côtés et alternatifs, BNP Paribas Wealth Management.