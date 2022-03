BNP Paribas Securities Services renouvelle son partenariat avec la Caisse des Dépôts

(Boursier.com) — BNP Paribas Securities Services a annoncé aujourd'hui avoir remporté l'appel d'offres émis par la Caisse des Dépôts pour assurer des prestations de tenue de compte-conservation en mandat étendu.

Au terme d'une procédure de marché négocié lancée le 15 mars 2021, la Caisse des Dépôts renouvelle sa confiance à BNP Paribas Securities Services en lui attribuant, pour les 6 prochaines années (+ 4 optionnelles), les services de délégation de conservation et de services liés tels que la gestion des émissions et la compensation des dérivés listés.

Ce partenariat de long terme répond pleinement aux enjeux de sécurité des avoirs de la Caisse des Dépôts et de sa clientèle, qui bénéficient de l'efficacité et de la résilience opérationnelles de Securities Services, et plus largement de la solidité financière du Groupe BNP Paribas et de son modèle diversifié et intégré.

Patrick Colle, Directeur Général de BNP Paribas Securities Services, a déclaré : "Nous sommes heureux de voir la relation de confiance que nous avons construite avec la Caisse des Dépôts se prolonger et s'enrichir. De nombreuses valeurs communes nous animent, dont la volonté d'être des acteurs positifs de l'économie et de la société au sens large. Nous restons engagés à mettre le modèle de banque intégrée de BNP Paribas au service de l'exécution des missions d'intérêt général de la Caisse des Dépôts."