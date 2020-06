BNP Paribas Securities Services lance une solution NLG pour renforcer l'expérience client en conservation globale

BNP Paribas Securities Services lance une solution NLG pour renforcer l'expérience client en conservation globale









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas Securities Services, banque dépositaire de premier rang avec 10.600 milliards de dollars d'actifs en conservation, tire parti de la technologie NLG (Natural Language Generation : génération du langage naturel) pour aider ses clients en conservation globale à renforcer la supervision et le contrôle de leurs opérations.

Dans le cadre de son programme de transformation digitale, BNP Paribas Securities Services utilise la technologie NLG pour convertir de grandes quantités de données relatives à la conservation globale en commentaires concis et pertinents.

En plus de leurs habituels rapports statistiques mensuels, qui contiennent des données détaillées sur leurs opérations, les clients de BNP Paribas Securities Services recevront des analyses et commentaires sur leurs actifs en conservation, ainsi que sur leur activité en matière de règlement-livraison, opérations sur titres et paiements de revenus.

Ce résumé d'une page, rédigé en langage naturel, avertira les clients de toute tendance inhabituelle et suggérera des axes d'amélioration et des bonnes pratiques, pour une supervision, un contrôle et une efficacité opérationnelle accrus. Par exemple, le résumé indiquera le pourcentage d'instructions d'opérations sur titres reçues après la date limite, ou encore le ratio d'instructions manuelles, et suggérera des actions spécifiques afin de gagner en efficacité et ainsi d'atténuer les risques et de réduire les coûts.

Christelle Ybanez, Responsable Stratégie et Planning, Asset Owners & Asset Managers, chez BNP Paribas Securities Services, a indiqué : "En tirant parti de l'Intelligence Artificielle, notre solution NLG résume des centaines de pages de données en une sélection de tendances et de recommandations claires et succinctes. Nos clients bénéficieront d'une analyse approfondie puisant dans la multitude de données générées par leur activité, ce qui leur permettra d'améliorer leur supervision et leur efficacité opérationnelle sur de multiples marchés."

La solution sera déployée mondialement, à commencer par la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni.