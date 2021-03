BNP Paribas Securities Services et sa plateforme Manaos annoncent un partenariat avec Clarity AI

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas Securities Services et sa plateforme Manaos annoncent un partenariat avec Clarity AI, plateforme consacrée aux analyses et à la science des données en matière de développement durable. Les utilisateurs de Manaos ont dès à présent accès au très vaste univers de données et scorings ESG de Clarity AI.

La nouvelle plateforme Manaos permet aux investisseurs institutionnels de réunir les inventaires des fonds dans lesquels ils ont investi afin d'obtenir une vue complète, transparisée et détaillée de leurs portefeuilles d'investissement. Ils peuvent ensuite évaluer, en toute simplicité, le caractère responsable et durable de ces portefeuilles via un panel de fintechs innovantes disponibles sur le catalogue d'applications de Manaos.

Ainsi, grâce à ce premier partenariat, les utilisateurs de Manaos ont désormais accès aux scorings de durabilité de Clarity AI, qui couvrent plus de 30 000 entreprises, 400 gouvernements nationaux et locaux, ainsi que 200 000 fonds. Ils obtiennent instantanément les scores de risque et d'impact ESG de leurs investissements, ainsi que leur contribution aux objectifs de développement durable des Nations Unies et leurs indicateurs liés au changement climatique. Clarity AI et Manaos facilitent ainsi la production de rapports analytiques ou règlementaires pour leurs utilisateurs.

Ce partenariat intervient alors que le règlement SFDR entre en vigueur cette année en Europe, établissant des règles de transparence et d'intégration des critères ESG dans la gestion des fonds d'investissement et exigeant une montée en qualité et en cohérence des données ESG.

Patrick Colle, directeur général de BNP Paribas Securities Services, déclare : "Avec notre plateforme Manaos, nous apportons à nos clients les outils et l'expertise nécessaires pour faire face au problème crucial de disponibilité et de qualité de données sur les investissements. Nous avons fait le choix de connecter Manaos à l'écosystème de la finance responsable en priorité, ce qui s'inscrit pleinement dans la continuité des engagements du groupe BNP Paribas en la matière."

Rebeca Minguela, fondatrice et CEO de Clarity AI, ajoute : "Notre but est d'apporter la finance durable aux marchés pour que les investisseurs orientent leurs stratégies sur les entreprises qui ont l'impact le plus positif. Historiquement, il leur était impossible d'obtenir cette information, du fait de la fragmentation des données, de définitions et de ratings subjectifs et d'un manque d'outils. Grâce à notre partenariat avec BNP Paribas et Manaos, les investisseurs peuvent désormais évaluer et communiquer sur le caractère durable de leurs investissements en quelques clics."

Patrice Hiddinga, CEO de Manaos, conclut : "La finance responsable est le nouvel enjeu des investisseurs et des sociétés de gestion, mais ce sujet est éminemment complexe et les standards réglementaires ne sont pas encore en place. Clarity AI et d'autres techs proposent pourtant déjà des solutions pertinentes et innovantes. La mission de Manaos est de les révéler progressivement au marché et de permettre à chaque investisseur de les tester simplement, puis de passer en production en toute sécurité. Ce modèle ouvert, que nous appelons Open ESG, doit accélérer le rythme de l'innovation et la transition vers une finance plus responsable."