(Boursier.com) — Filiale de Property Management de BNP Paribas Real Estate, BNP Paribas REPM gère plus de 18 millions de m(2) en France. Parmi les actifs gérés, l'entreprise s'est faite une spécialité des immeubles complexes ou de grande hauteur (IGH).

Leader du marché pour ce type d'actifs, elle en gère aujourd'hui 26 en Île-de-France, à Lyon et à Marseille. Pour continuer à améliorer la qualité des services délivrés à ces actifs, elle a créé un département dédié. Retour sur l'offre proposée et les nombreux mandats remportés par le pôle Grands Ensembles Immobiliers.

Le pôle Grands Ensembles Immobiliers répond à plusieurs objectifs :

-Apporter un savoir-faire propre à des actifs complexes, tel que des expertises techniques, de sécurité incendie ou encore de performances environnementales.

-Assurer une réactivité élevée et une écoute de qualité auprès des locataires.

-Assurer un suivi d'exploitation qui conjugue performance et maîtrise des risques au quotidien.

-Piloter et animer une communauté de référents de site pour assurer une constante évolution de nos connaissances et de nos expertises.

-Proposer des innovations (technologiques, servicielles) adaptées aux actifs sous gestion.

"Cette structure est un vrai avantage pour les propriétaires et locataires qui sont de plus en plus intéressés par la plus-value apportée par des experts en gestion de sites complexes et l'expérience que nous en avons. Nous leur offrons un service totalement personnalisé, avec pour mission de proposer une maîtrise et un encadrement quotidien des actifs et une relation de proximité avec tous les acteurs de l'immeuble", explique Sébastien Besse, Directeur de Grands Ensembles Immobiliers chez BNP Paribas Real Estate Property Management France.