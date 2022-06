BNP Paribas REIM : NEIF III a sécurisé 50 ME complémentaires

(Boursier.com) — BNP Paribas REIM annonce que le fonds Next Estate Income Fund III (NEIF III) a sécurisé 50 millions d'euros complémentaires auprès de deux nouveaux investisseurs institutionnels européens au premier trimestre 2022. Les engagements à date atteignent un total de 568 millions d'euros, lui conférant une capacité d'investissement totale de plus de 900 millions d'euros.

Lancé en 2017, NEIF III est un fonds ouvert paneuropéen géré par BNP Paribas REIM. Il offre aux investisseurs institutionnels une diversification internationale dans le secteur des bureaux dans les villes clés de la Zone Euro, avec une ambition forte d'intégrer les enjeux environnementaux et sociaux au coeur de sa stratégie. Le fonds vise à constituer un portefeuille d'actifs présentant systématiquement un label environnemental de bon niveau ou visant une certification en cours d'utilisation (comme BREEAM Very Good ou HQE Exploitation) pour ensuite améliorer le niveau de certification de deux niveaux dans les deux ans suivants son acquisition. Cela permet de générer un revenu régulier et stable avec un taux de distribution cible de 4% net par an et un profil de risque faible.

En outre, le fonds bénéficie déjà d'un patrimoine constitué et offre un délai de déploiement rapide avec une forte visibilité pour les nouveaux investisseurs souhaitant le rejoindre sur les prochains closings.

NEIF III cible des actifs présentant une certification environnementale de bon niveau, attestant d'engagements ESG forts ; un critère essentiel dans les décisions d'investissements réalisées. Dans cette optique, NEIF III a choisi de renforcer sa dimension environnementale avec le soutien des investisseurs du fonds fin 2021 et est ainsi conforme aux exigences de l'Article 8 de la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) Toujours en 2021, le fonds a amélioré sa notation par le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) pour atteindre la première place dans sa catégorie sur le segment des fonds core bureaux investis en Europe de l'Ouest.

Au cours des deux derniers trimestres, le fonds a acquis 4 nouveaux actifs à Bruxelles, Berlin, Vienne et Luxembourg. Ces immeubles de bureaux modernes disposent de certifications environnementales et sont localisés dans les quartiers recherchés de ces différentes capitales. Ces dernières acquisitions ont permis à NEIF III de diversifier encore son portefeuille, désormais composé de 11 actifs en exploitation pour une valeur de patrimoine d'environ 800 millions d'euros, et également de déployer la totalité du capital du fonds au 31 décembre 2021.