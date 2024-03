BNP Paribas REIM Luxembourg : Le fonds EIPF a sécurisé près de 378 ME de capital auprès d'investisseurs institutionnels européens

(Boursier.com) — Le fonds European Impact Property Fund (EIPF) a sécurisé près de 378 millions d'euros de capital auprès d'investisseurs institutionnels européens et a acquis 10 actifs en Europe, depuis sa création en 2020. Conforme aux exigences de reporting de l'article 9 de la réglementation SDFR, le fonds EIPF affiche des objectifs environnementaux forts. Il cherche aussi à se diversifier et poursuit sa politique d'acquisition en Europe.

Une stratégie environnementale ambitieuse

EIPF est un fonds ouvert géré par BNP Paribas REIM Luxembourg dédié aux investisseurs institutionnels internationaux. A travers des acquisitions diversifiées en Europe, il offre à ses investisseurs la possibilité d'aller au-delà des pratiques établies en adoptant une approche d'investissement à impact climatique positif et mesurable. EIPF s'est fixé l'objectif d'être le fonds européen Core/Core+ diversifié de référence, agissant dans le respect des engagements de l'Accord de Paris de 2015 et visant une limitation du réchauffement climatique à hauteur de 1,5o maximum. Le fonds se classifie également comme article 9 de la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Le fonds EIPF vise à réduire de près de 42% les consommations d'énergie et de 74% les émissions de CO2 sur l'ensemble de son portefeuille existant, à horizon 2030, grâce à l'amélioration de la performance environnementale de ses actifs. Pour cela, il s'appuie sur une approche Best-in-Progress qui cible les immeubles qui ne sont pas au meilleur niveau en termes de stratégie environnementale ou bas carbone mais qui peuvent être améliorés à travers des plans d'actions, associés aux Capex, Opex et engagements des différentes parties prenantes.

A lire aussi...

Avant de réaliser de nouveaux investissements, le fonds prend en considération plusieurs critères ESG et se dote d'une grille d'évaluation des risques et opportunités en termes de durabilité. Un système détaillé de reporting climatique a également été créé pour quantifier l'impact potentiel du fonds en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et sa contribution à la transition bas carbone.

Poursuite de sa diversification avec une première acquisition au Royaume-Uni

Depuis son lancement, le fonds a acquis 10 actifs répartis en Italie, Allemagne, France, Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, dans divers secteurs tels que la logistique, le résidentiel, le résidentiel géré, le bureau, la santé ou l'immobilier d'enseignement. Les plans d'actions climat pour améliorer les performances de ces actifs ont commencé : installation de panneaux solaires sur le toit, changement des luminaires en LED, mise en place de détecteurs de présence pour la gestion des éclairages ou encore remplacement des chaudières et des systèmes de ventilation.

Fin 2023, le fonds EIPF a finalisé l'acquisition de l'immeuble de bureau "25 Victoria Street" pour près de 40 millions de livres sterling. Il s'agit de la première acquisition du fonds au Royaume-Uni. L'immeuble est idéalement situé au coeur du centre de Londres à proximité de Buckingham Palace et de Westminster Abbey, et offre un accès direct au métro londonien et aux trains nationaux avec la station St James Park et le hub de Victoria.

Cet actif, d'une superficie de près de 5.000 m(2), présente des fondamentaux solides avec un emplacement d'angle et une large façade sur Victoria Street et Abbey Orchard Street. Le fonds pourra déployer sa stratégie avec un plan de Capex ambitieux avec pour objectif de réduire les consommations d'énergie de l'actif.