(Boursier.com) — BNP Paribas REIM Luxembourg a récemment obtenu la labellisation ISR pour son fonds Healthcare Property Fund Europe (HPF Europe). Cet engagement ESG illustre la stratégie RSE dynamique et performante adoptée par la société de gestion.

Le label ISR (Investissement Socialement Responsable) a été lancé en juillet 2020 par les pouvoirs publics français afin de permettre aux investisseurs d'identifier facilement les produits d'épargne et d'investissement immobilier intégrant les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

Son attribution est accordée pour une période de trois ans, renouvelable avec un contrôle chaque année. L'objectif est de distinguer les fonds qui investissent dans les actifs les plus performants en matière environnementale, sociale et de bonne gouvernance, ou encore les fonds qui mettent en oeuvre des pratiques de gestion vertueuses visant à améliorer la performance ESG des actifs dans le temps.

Avec l'obtention de cette labellisation, BNP Paribas REIM poursuit son action pour proposer à ses clients des produits d'épargne et d'investissement immobilier engagés. Aujourd'hui, au sein de BNP Paribas REIM, 85% des fonds ouverts à la collecte sur le marché primaire présentent des objectifs environnementaux ambitieux et sont conformes à l'Article 8 selon la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Et ce sont 100% des fonds grand public ouverts à la collecte qui sont labellisés ISR et conformes à l'Article 8 selon cette même réglementation.

"Chez BNP Paribas REIM, nous sommes fiers d'avoir reçu le label ISR pour notre fonds HPF Europe. Cette reconnaissance est le reflet de notre engagement envers l'investissement responsable. L'objectif désormais est de démontrer l'impact positif environnemental et social que véhicule cette labellisation" commente Nehla Krir, Head of Transformation, Innovation & ESG de BNP Paribas REIM France.

Pour obtenir cette labellisation, BNP Paribas REIM a adopté une grille rigoureuse d'analyse des critères ESG pour évaluer les actifs, en amont de leur acquisition mais également durant toute la période de détention. Le fonds HPF Europe a également choisi une approche "best-in-progress" qui vise à acquérir les actifs avec pour objectif d'améliorer leur performance ESG dans le temps. Il s'est ainsi doté de plans d'action engageants afin d'optimiser la gestion des actifs détenus et de renforcer leur qualité et leur résilience.