BNP Paribas REIM : Le 185 Charles de Gaulle à Neuilly-sur Seine est 100% commercialisé

(Boursier.com) — Livré il y a quelques mois, le 185 Charles de Gaulle à Neuilly-sur Seine est 100% commercialisé. BNP Paribas REIM vient de louer à la société IWG les derniers m(2) de cet actif récemment restructuré. Le spécialiste des espaces partagés installera sur ces 2.160 m(2) son 7ème centre " Signature " en France.

Propriété de la SCPI Accès Valeur Pierre, cet immeuble de bureaux et de services d'environ 15.200 m(2) accueille déjà deux groupes internationaux de premier plan, ayant pris respectivement à bail 4.940 m(2) et 6.680 m(2) lors de sa livraison fin 2021, suite à une restructuration ambitieuse menée par Arte Charpentier Architectes.

Cette dernière transaction avec IWG clôture la commercialisation de cet actif prime qui reflète les convictions de BNP Paribas REIM en matière d'immobilier de bureaux et d'engagements ESG : centralité, réversibilité des espaces, convivialité des lieux, services hauts de gamme, certifications et labels prestigieux tels que BREEAM Excellent, WiredScore, WELL Gold, E+C-.

"La SCPI Accès Valeur Pierre, gérée par BNP Paribas REIM, détient un ensemble d'actifs de bureaux situé dans les zones de centralité et de rareté, à Paris et dans le Croissant Ouest. Elle mène une politique de modernisation de son patrimoine historique, avec la croissance des loyers et la création de valeur comme double objectif. Le 185 Charles de Gaulle est la parfaite illustration de cette stratégie et sa commercialisation rapide démontre l'intérêt des utilisateurs pour des locaux où leur bien-être est au coeur de notre conception" précise Guillaume Delattre, Directeur Général Délégué de BNP Paribas REIM France.