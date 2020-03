BNP Paribas REIM lance la souscription 100% digitale pour sa SCPI Accimmo Pierre

(Boursier.com) — Alors que la retraite est au coeur des débats et que le gouvernement incite les Français à diversifier leur épargne, l'investissement dans la pierre-papier séduit de plus en plus. En collaboration avec Kantar, BNP Paribas REIM dévoile les résultats d'une étude menée sur les Français et l'épargne, et notamment leurs pratiques numériques.

Alors que l'enquête révèle que les SCPI en ligne ont de beaux jours devant elles, BNP Paribas REIM annonce le lancement d'un nouveau parcours de souscription 100% digital pour sa SCPI phare, Accimmo Pierre.

Avec ce nouveau service, BNP Paribas REIM s'inscrit dans la démocratisation actuelle des SCPI en permettant au plus grand nombre d'accéder à la pierre-papier à partir de quelques centaines d'euros.

Les principaux enseignements de l'enquête :

-60% des Français ne connaissent pas la pierre-papier - un pourcentage qui grimpe à 76% chez les millennials - et seuls 4% du panel interrogé détiennent des parts de SCPI

-Plus d'1/4 des Français seraient disposés à investir dans un produit d'épargne 100% en ligne, sans la présence d'un conseiller

-La disponibilité 24h/24 et 7j/7 associée à la rapidité des démarches de souscription constituent les principales motivations pour investir en ligne, tandis que réside encore un manque de confiance et que l'accompagnement par un conseiller demeure un besoin non négligeable

-En matière de perception, 6 Français sur 10 pensent que l'épargne s'adresse à tout le monde

-1/3 des Français seraient prêts à investir dans une SCPI, et parmi eux, près de la moitié seraient disposés à le faire via une plateforme en ligne, en toute autonomie.

Une nouvelle plateforme de souscription 100% en ligne made in BNP Paribas REIM

Pour démocratiser l'accès aux SCPI et permettre aux Français d'investir facilement en quelques clics, BNP Paribas REIM annonce le lancement d'un site de souscription en ligne. En 48 heures et à partir de 203 euros, il est possible d'investir dans l'une des SCPI les plus reconnues du marché : la SCPI Accimmo Pierre, via un parcours de souscription 100% digital.

Parmi les 5 plus importantes SCPI françaises en termes de capitalisation, approchant le seuil des 3 milliards d'euros, Accimmo Pierre est une SCPI historique dont le patrimoine est composé de 81 immeubles situés dans les plus grands marchés nationaux (Paris et régions). Accessible à partir de 203 EUR, elle a déjà attiré plus de 53.000 investisseurs particuliers et affiche un rendement de 4,01% sur 2019.

"Nous pensons qu'il est très important d'offrir une alternative à une clientèle qui se sent tout à fait à l'aise avec les outils digitaux, en accord avec les nouveaux usages des épargnants. Cette diversité des modalités de souscription répond naturellement au profil très large des clients potentiels des SCPI" précise Cyril de Francqueville, Directeur Général Délégué de BNP Paribas REIM France.

"Après plusieurs mois d'incubation au sein du Groupe BNP Paribas, cette solution facilite l'accès à une épargne très encadrée et répond à une attente d'épargne durable et diversifiée, à l'heure où les placements traditionnels peuvent parfois manquer de dynamisme. La SCPI va pouvoir démontrer sa pertinence comme complément de revenu, en étant désormais accessible au plus grand nombre", conclut Fabrice Violot, Directeur Commercial de BNP Paribas REIM France.