(Boursier.com) — BNP Paribas REIM investit dans le tourisme de montagne avec l'acquisition pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre d'un village de vacances haut de gamme situé dans la station de l'Alpe d'Huez, dans le massif des Grands Rousses, en Isère (38). Cet actif a été acquis auprès de Lagune, véhicule d'investissement dédié aux loisirs géré par BATIPART.

Exploité par Club Med depuis son ouverture dans les années 1980, le village a fait l'objet d'un important programme de rénovation et d'extension en 2019 permettant à l'exploitant de procéder à la montée en gamme de l'établissement qui passe de 3 à 4 tridents, en accord avec la stratégie globale de Club Med. Situé à 1 860 mètres d'altitude et aux pieds du domaine skiable, l'actif propose 442 chambres sur 38.400 m(2).

Ce resort "ski in-ski out" offre à ses clients une expérience premium avec un magnifique panorama sur les Alpes. Le Club Med Alpe d'Huez répond aux attentes de tous les vacanciers, été comme hiver, en proposant des activités sportives en lien avec la montagne (école de ski et de snowboard, randonnée, VTT, parapente etc.) mais aussi des activités de bien-être (espaces aquatiques, spa, hammam, yoga, pilates etc.).

Certifié BREEAM Good et Green Globe, l'actif intègre les enjeux de performance environnementale et répond aux exigences de la SCPI Accimmo Pierre qui a récemment obtenu la labélisation ISR (Investissement Socialement Responsable).