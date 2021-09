BNP Paribas REIM inaugure le 185 Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine

(Boursier.com) — BNP Paribas REIM inaugure le 185 Charles de Gaulle, immeuble de bureaux et de services d'environ 15.200 m(2), situé à Neuilly-sur-Seine, sur l'axe historique reliant le Louvre à La Défense. Propriété de la SCPI Accès Valeur Pierre, l'actif a fait l'objet d'une restructuration ambitieuse, qui arrive à son terme.

"Cette opération de redéveloppement illustre à la fois la stratégie de transformation et de valorisation patrimoniale d'Accès Valeur Pierre, le savoir-faire en matière d'asset management, les convictions immobilières de BNP Paribas REIM, et l'ambitieuse feuille de route ESG fixée par la société de gestion", souligne Sigrid Duhamel, Présidente du Directoire de BNP Paribas REIM France.

La SCPI Accès Valeur Pierre, gérée par BNP Paribas REIM France, détient un ensemble d'actifs de bureaux situé dans les zones de centralité et de rareté, à Paris et dans le Croissant Ouest. Elle mène une politique de modernisation de son patrimoine historique, avec la croissance des loyers et la création de valeur comme double objectif.

Le projet du 185 Charles de Gaulle constitue un exemple emblématique de mise en oeuvre de cette stratégie. L'actif a été progressivement acquis, depuis les années 1970, par la SCPI. A la suite du départ de l'ancien locataire en 2018, BNP Paribas REIM a mis en pratique ses convictions en matière d'immobilier de bureaux et d'engagements ESG (Environnement Social Gouvernance) : recherche de flexibilité et de réversibilité des espaces, accent mis sur la convivialité, les services et le bien-être des utilisateurs, objectif d'obtention des labels et certifications BREEAM Excellent, WiredScore, WELL Gold, E+C-. La signature de BEFA (baux en l'état futur d'achèvement) avec deux groupes internationaux de premier plan, en amont de la finalisation des travaux, démontre la pertinence de cette approche...