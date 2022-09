(Boursier.com) — BNP Paribas REIM, gérant de la SCPI Accès Valeur Pierre, annonce la réouverture de son capital le 12 septembre 2022. Avec cette réouverture, Accès Valeur Pierre passe d'un capital fixe à un capital variable. Elle pourra ainsi collecter des fonds supplémentaires, nécessaires à sa modernisation et à sa croissance. L'objectif est d'augmenter progressivement la taille du patrimoine pour gagner en capacité, en flexibilité et en agilité : il sera par exemple possible de mener plusieurs restructurations d'immeubles, sources de création de valeur potentielle, ou de se positionner sur des opportunités d'investissement à Paris intra-muros où la valeur unitaire des immeubles peut être élevée. Cette politique d'investissement sera mise en oeuvre en parfaite cohérence avec la stratégie de la SCPI depuis 10 ans.

Créée en 1981, Accès Valeur Pierre est une SCPI historique de BNP Paribas REIM, et le résultat d'une fusion entre les SCPI Valeur Pierre Union, Valeur Pierre Alliance et Accès Pierre en 2012. Elle détient un patrimoine constitué principalement de bureaux et valorisé à près d'1,9 milliard d'euros. Ses 72 immeubles, totalisant plus de 200.000 m(2), sont loués à des locataires de renom.

La stratégie de la SCPI repose sur deux piliers : la centralité parisienne et la modernisation du patrimoine. Accès Valeur Pierre a en effet un positionnement très parisien, avec 66% de ses actifs situés dans la capitale. Certaines adresses parisiennes sont prestigieuses, comme l'avenue Kléber, la rue de Monceau, la place de Valois, le boulevard des Capucines ou la rue de Wagram. Il s'agit de zones de rareté, où la demande locative est soutenue et les loyers élevés.

Sur son patrimoine, Accès Valeur Pierre entreprend par ailleurs de nombreuses actions de réhabilitation. Les travaux importants permettent d'améliorer la qualité du patrimoine. Il s'agit de répondre aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes des locataires, accrus depuis la crise sanitaire, d'intégrer les immeubles dans la ville et d'atteindre les meilleurs standards environnementaux. Ainsi, au cours des 3 dernières années (2019-2021), 124 millions d'euros ont été alloués aux travaux pour valoriser le portefeuille de la SCPI. La stratégie d'Accès Valeur Pierre a un triple objectif : la distribution d'un dividende stable, l'appréciation du capital et la performance durable.