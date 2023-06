(Boursier.com) — BNP Paribas REIM France vient d'annoncer l'acquisition de trois actifs de campings en France pour le compte de son OPPCI Plein Air Property Fund 1 (PAPF1), auprès d'un opérateur majeur de l'hôtellerie de plein air... Situés en Bretagne, en Normandie et en Auvergne-Rhône-Alpes, ces trois campings 5* proposent entre 200 et 420 emplacements chacun et disposent d'infrastructures de qualité offrant ainsi une expérience client optimisée grâce à une large gamme d'équipements et services : espace spa et bien-être, complexe aquatique, salle de sport et terrain multisports, épicerie et supérette, points de restauration, boutique souvenirs, salles de réunion, salle multimédia...

Les trois campings bénéficient de localisations majeures et permettent au fonds de renforcer sa présence au sein de zones touristiques établies.

Avec ces acquisitions, BNP Paribas REIM France poursuit sa politique de diversification et d'investissement dans le secteur de l'hôtellerie de plein air. Elles rejoignent ainsi le portefeuille du fonds Plein Air Property Fund 1 (PAPF1), OPPCI spécialisé sur cette classe d'actifs. Le portefeuille du fonds est ainsi constitué de 22 actifs de catégorie haut ou très haut de gamme situés dans des zones côtières.

"L'hôtellerie de plein air est un secteur en pleine expansion dans lequel nous continuons d'investir pour renforcer notre expertise. Ces trois acquisitions confirment un partenariat long terme avec l'opérateur et mettent en lumière la poursuite de la montée en puissance de notre OPPCI PAPF1 qui allie qualité des actifs et performance" commente Claire Grandin, Directeur Adjoint des Investissements BNP Paribas REIM France.