BNP Paribas REIM France actif en Haute-Savoie

(Boursier.com) — BNP Paribas REIM France vient de finaliser pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre, l'acquisition du retail park "L'ÎLE ROCHE" situé dans la commune de Sallanches en Haute-Savoie (74), vendu par la SAS Parc Île Roche.

Livré en 2020, le retail park "L'Île Roche" est un actif récent développant une surface de 12.500 m(2) et composé de 19 cellules commerciales dont un restaurant.

L'actif est intégralement loué à des enseignes nationales ou internationales de premier plan dans différents secteurs tels que l'équipement de la maison, l'équipement et l'entretien de la personne, l'alimentation et la restauration. Son emplacement entre l'autoroute et l'entrée de la ville facilite son accessibilité en voiture (A40, D1205), en bus et en vélo.

Le retail park bénéficie d'une situation privilégiée en Haute-Savoie, au coeur des Alpes, avec une vue imprenable sur le Mont-Blanc. Construit dans un esprit contemporain, l'ensemble immobilier propose une simplicité de volumes et une sobriété des matériaux.

L'aspect environnemental est au coeur du positionnement de l'actif qui est labellisé BREEAM Good.

Claire Grandin, Directeur Adjoint des Investissements de BNP Paribas REIM France commente : "Ce Retail Park de dernière génération, leader dans sa zone, et labellisé, s'inscrit assurément dans la stratégie de diversification d'Accimmo Pierre, entamée en 2021, et représente ainsi la quatrième acquisition sur cette typologie pour le fonds depuis. Nous continuerons dans les prochains mois à nourrir beaucoup d'ambition pour cette classe d'actif résiliente et permettant d'afficher un très bon niveau de performance pour le fonds."