BNP Paribas REIM : du mouvement

(Boursier.com) — BNP Paribas REIM a fait l'acquisition pour le compte de la SCPI France Investipierre et auprès du groupe napaqaro, un des leaders français de la restauration (Buffalo Grill, Courtepaille, Bun Meat Bun et Popeyes), d'une plateforme d'activités et logistique située au sein de l'une des zones d'activités les plus importantes du Sud de Paris.

Construit en 2008, cet ensemble immobilier de 7.000 m(2) accueille les activités de préparation et de découpe de viandes ainsi que le stockage des différents produits nécessaires à l'élaboration des menus proposés dans les 600 restaurants opérés par le Groupe. Près de 3.000 tonnes de viande bovine d'origine 100% française sont ainsi préparées par des bouchers expérimentés et des professionnels passionnés. Ce site stratégique, qui cristallise plus de 40 ans de savoir-faire sur le segment de la grillade, permet au Groupe de proposer des prix accessibles à plus de 50 millions de clients chaque année, en garantissant le meilleur niveau de qualité.

Implanté sur le site de la Marinière à Bondoufle, l'actif bénéficie d'une dynamique initiée par plus de 180 entreprises déjà installées, mais également d'une desserte par la N104 et l'A6, propice à l'exploitation logistique et industrielle.

Cette acquisition s'inscrit dans un processus de Sale and Lease Back et s'accompagne de la signature d'un bail de 12 ans fermes avec l'actuel propriétaire occupant. Les loyers ont été calibrés sur la base d'un taux d'effort conservateur, permettant ainsi à napaqaro de poursuivre la gestion des opérations du site en bénéficiant d'un modèle économique solide.

Cet investissement vient compléter le portefeuille de la SCPI France Investipierre déjà composé de 108 immeubles tout en participant à la stratégie de diversification du fonds. France Investipierre est un fonds qui investit majoritairement dans des immeubles de bureaux mais aussi dans des commerces, entrepôts et locaux d'activités. Son patrimoine se caractérise également par sa diversité géographique avec une répartition équilibrée entre Paris et les autres régions.