BNP Paribas REIM dévoile sa feuille de route ESG à horizon 2025

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que l'année 2020 a rebattu les cartes en matière de gouvernance environnementale et sociale de nombreuses entreprises, BNP Paribas REIM, la ligne de métier dédiée aux activités d'Investment Management de BNP Paribas Real Estate, dévoile son rapport ESG annuel pour la neuvième année consécutive.

L'occasion de revenir sur sa stratégie RSE renforcée, visant à intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans toutes ses activités, de la gestion de ses fonds à la gestion des actifs qui les composent. Cette nouvelle feuille de route s'accompagne d'objectifs concrets : d'ici 2022, 70% des fonds ouverts à la collecte auprès de tous les investisseurs et 100 % des fonds destinés aux investisseurs privés ont pour objectif d'être classés "durable" et donc conformes à l'article 8 ou l'article 9 de la réglementation européenne sur la finance durable (Sustainable Finance Disclosure Regulation). D'ici 2025, ce sera le cas pour plus de 90% des fonds.

2020, une année charnière pour la stratégie RSE de BNP Paribas REIM

2020 a représenté un tournant dans la stratégie RSE de BNP Paribas REIM : elle a marqué la mise en place d'une nouvelle approche de ses investissements, de la gestion de ses actifs et de ses fonds, intégrant systématiquement des considérations ESG pour toutes ses activités.

Une nouvelle segmentation des fonds en quatre catégories a par ailleurs été mise en place, établie en fonction de leur profil ESG et selon la nouvelle réglementation européenne SFDR.

Cette nouvelle approche s'est concrètement traduite par des stratégies avancées d'investissement à impact. C'est le cas par exemple du European Impact Property Fund (EIPF), premier fonds immobilier européen Core conforme à l'Accord de Paris sur le climat, en ligne également avec les trajectoires de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE).

Son ambition : avoir un impact positif et mesurable sur le climat. Le fonds vise ainsi une réduction de 40% des émissions de GES sur l'ensemble de son portefeuille européen, toutes classes d'actifs confondues, à horizon 10 ans, grâce à l'amélioration de la performance environnementale d'immeubles existants. Lancé en décembre 2020, le fonds EIPF a déjà attiré plus de 300 ME de capital et est classé SFDR catégorie 9.

Autre exemple de l'engagement de BNP Paribas REIM en faveur de l'investissement responsable : l'obtention du label ISR (Investissement Socialement Responsable) de l'OPCI BNP Paribas Diversipierre, l'un des tous premiers fonds à obtenir ce label appliqué à l'immobilier, notamment grâce à sa grille de notation ESG complète et engageante et à la méthodologie best-in-progress choisie pour sélectionner et gérer les actifs immobiliers qui composent son portefeuille.

Plus globalement, BNP Paribas REIM s'est attachée à renforcer la stratégie ESG de tous types de fonds, qu'ils soient diversifiés comme BNP Paribas Macstone ou thématiques à l'instar du fonds Healthcare Property Fund Europe, lancé au 1er trimestre 2020 et dédié à l'immobilier de santé en Europe.

"Le sens que nous donnons à notre démarche est double : en améliorant notre impact sur l'environnement, nous offrons une possibilité supplémentaire d'allier performance et responsabilité. Nous sommes convaincus qu'accélérer l'ambition ESG de nos fonds permettra de les rendre plus attractifs et de répondre à la demande grandissante d'investissement responsable de nos investisseurs, tant institutionnels que privés" explique Nehla Krir, Directrice du Développement Durable & RSE chez BNP Paribas REIM.

Une feuille de route ESG renforcée pour allier performance et responsabilité

En phase avec la vision de "positive banking" du groupe BNP Paribas, et la feuille de route de BNP Paribas Real Estate, l'intégration ESG fait partie intégrante des 5 piliers de la stratégie de BNP Paribas REIM. Il sert une ambition : contribuer au développement d'une ville plus durable, et proposer à ses clients et partenaires des produits et services immobiliers toujours plus responsables.

C'est dans cette optique que BNP Paribas REIM s'est fixé une feuille de route renforcée pour atteindre 3 objectifs d'ici 2025 :

-Réduire les émissions de CO2 : optimiser la consommation énergétique des actifs en donnant la priorité à la réduction des émissions de CO2, le tout en pilotant finement la collecte des consommations d'énergie et en accompagnant les locataires dans la mise en oeuvre de bonnes pratiques;

-Gérer les actifs de manière responsable : améliorer le confort et le bien-être des locataires en garantissant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et, dans la mesure du possible, assurer des moyens de mobilité durable à proximité (transports publics, parcs à vélos...);

-Accélérer l'engagement avec ses parties prenantes : renforcer la sensibilisation de l'ensemble des partenaires en les impliquant dans la définition des différentes stratégies ESG et en élaborant conjointement une feuille de route pour suivre les indicateurs de performance du fonds et des actifs immobiliers concernés.

"Sur la base de cette feuille de route, pour les fonds à orientation ESG, nous avons fixé des objectifs concrets d'amélioration, défini un ensemble d'actions tangibles immeuble par immeuble, et mis en oeuvre un reporting approprié" précise Nehla Krir.

"Notre stratégie RSE est pragmatique, pertinente et intégrée dans toutes nos activités de gestionnaire d'investissement immobilier européen de premier plan. Acteur historique du marché, nous savons que l'immobilier est une activité qui se joue sur des temps longs, et à quel point il accompagne les transformations de nos sociétés. A travers cette stratégie ESG renforcée, nous souhaitons être moteurs d'un avenir qui valorise la durabilité" conclut Nathalie Charles, Global Head of Investment Management - BNP Paribas Real Estate.