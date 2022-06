BNP Paribas REIM dévoile l'avancée de sa feuille de route ESG

(Boursier.com) — BNP Paribas REIM, la ligne de métier dédiée aux activités d'Investment Management de BNP Paribas Real Estate, dévoile son rapport ESG annuel. L'occasion de revenir sur les progrès de sa stratégie visant à continuellement intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans toutes ses activités, de la gestion de ses fonds à l'acquisition et au suivi des actifs qui les composent.

Des progrès significatifs réalisés en matière d'intégration ESG en 2021

BNP Paribas REIM réaffirme son engagement d'atteindre les objectifs fixés en début d'année :

-D'ici fin 2022, 85% des fonds ouverts à la collecte auprès de tous les investisseurs et 100 % des fonds destinés aux investisseurs privés seront labellisés ISR (Investissement Socialement Responsable) et/ou classés " durables ", c'est-à-dire conformes à l'article 8 ou à l'article 9 de la réglementation européenne sur la finance durable (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

-D'ici 2025, ce sera le cas pour 90% des fonds gérés par BNP Paribas REIM.

Plusieurs fonds ont réussi leur transition de fonds classiques à fonds durables. Fin 2021, quatre fonds gérés par BNP Paribas REIM avaient déjà obtenu le label ISR : BNP Paribas Diversipierre, AFER Pierre, Accimmo Pierre et Opus Real. En juillet 2022, le fonds Accès Valeur Pierre sera aussi labellisé. Pour cela, les fonds ont adopté une grille d'analyse ESG rigoureuse ainsi qu'une méthodologie best-in-progress visant à améliorer la performance des actifs immobiliers dans le temps, via la mise en place de plans d'actions dédiés pour chaque immeuble.

Ces fonds sont également conformes à l'Article 8 de la réglementation SFDR et rejoignent ainsi le fonds NEIF III (Next Estate Income III fund) qui s'inscrit dans la dynamique d'intégrer les enjeux environnementaux et sociaux au coeur de sa stratégie.

Enfin, le fonds EIPF (European Impact Property Fund) est conforme à l'Article 9. Il s'agit du premier fonds immobilier paneuropéen qui vise à s'aligner avec l'Accord de Paris sur le climat et à suivre les trajectoires de l'Agence Internationale de l'Energie. Son objectif est de viser une réduction de 40% des émissions de CO2 sur l'ensemble de son portefeuille, à horizon 10 ans, grâce à l'amélioration de la performance environnementale d'immeubles existants.

"En 2021, nous avons fait des progrès significatifs en matière d'intégration des critères ESG. Nous avons accéléré notre stratégie, pris des engagements publics et relevé nos normes de manière générale. Chez BNP Paribas REIM, nous considérons l'ESG comme un outil stratégique pour améliorer la performance" commente Nathalie Charles, Global Head of Investment Management de BNP Paribas Real Estate.

Renforcer la feuille de route ESG et intégrer ses principes dans la stratégie de BNP Paribas REIM

L'intégration du critère ESG fait partie intégrante des cinq piliers de la stratégie de BNP Paribas REIM. Il sert une ambition : contribuer au développement d'une ville plus durable, et proposer à ses clients et partenaires des produits et services immobiliers toujours plus responsables.

En 2020, BNP Paribas REIM s'est fixé une feuille de route pour atteindre trois objectifs d'ici 2025 :

"-Réduire les émissions de CO2 : optimiser la consommation énergétique des actifs en donnant la priorité à la réduction des émissions de CO2, le tout en pilotant finement la collecte des consommations d'énergie et en accompagnant les locataires dans la mise en oeuvre de bonnes pratiques ;

-Gérer les actifs de manière responsable : améliorer le confort et le bien-être des locataires en garantissant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et, dans la mesure du possible, assurer des moyens de mobilité durable à proximité (transports publics, parcs à vélos...) ;

-Sensibiliser nos parties prenantes pour parvenir à un changement positif : renforcer la sensibilisation de l'ensemble des partenaires en les impliquant dans la définition des différentes stratégies ESG et en élaborant conjointement une feuille de route pour suivre les indicateurs de performance du fonds et des actifs immobiliers concernés".

En 2021, les actions engagées pour mener à bien cette feuille de route se sont poursuivies. Désormais, un protocole de reporting décrit les procédures et les indicateurs de performance ESG suivis pour chacun des actifs, fonds et activités gérés par BNP Paribas REIM.

En parallèle, les actifs sont progressivement monitorés sur leur consommation énergétique et leurs émissions de CO2. Ainsi, 430 bâtiments ont été analysés en 2021 (contre 384 en 2020.)

Enfin, chaque investissement potentiel est évalué à l'aide d'une grille interne qui couvre des critères de sélection à travers neuf thèmes ESG. Pour les investissements conformes à l'Article 8 ou à l'Article 9 de la réglementation SFDR, un audit détaillé est réalisé pour chaque actif. Il s'accompagne d'une feuille de route à horizon trois ans qui fixe des objectifs d'amélioration ESG concrets à travers 13 indicateurs de performance.

"Nous avons formalisé et renforcé notre approche ESG grâce à nos travaux sur les fonds à impact. Tous nos processus d'investissement sont examinés sous un prisme ESG, du développement de produits, à l'acquisition d'actifs, en passant par les décisions d'investissement" explique Laurent Ternisien, Chief Client Officer de BNP Paribas REIM.

L'engagement des parties prenantes a nettement progressé en 2021 grâce aux échanges en continu avec les investisseurs et locataires et à la mobilisation des équipes internes. Les enquêtes de satisfaction réalisées annuellement ainsi que le dialogue établi avec les clients permettent de mieux appréhender leur perception des engagements ESG de BNP Paribas REIM.

Un exemple : le fonds EIPF a lancé une initiative appelée l'EIPF Lab, dans laquelle les investisseurs sont invités à rejoindre un groupe de discussion composé d'experts et partenaires de BNP Paribas REIM afin de partager les meilleures pratiques, connaissances, actualités, outils et évolutions réglementaires. Cette Communauté RSE, composée de 30 membres, est active et se réunie mensuellement pour réaliser des projets ESG variés (6 projets en 2021).

"Le développement du maintien de relations solides avec nos parties prenantes est essentiel pour intégrer les sujets ESG à tous les niveaux de gestion, des fonds comme des actifs. Nous veillons à ce que tous nos collaborateurs aient accès aux ressources nécessaires pour mettre en oeuvre les meilleures pratiques, tout en respectant la politique RSE de BNP Paribas REIM" conclut Nehla Krir, Directrice Développement Durable et RSE de BNP Paribas REIM.