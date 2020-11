BNP Paribas REIM annonce l'obtention du "label ISR" pour l'OPCI BNP Paribas Diversipierre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'OPCI BNP Paribas Diversipierre est un des premiers fonds à obtenir le "label ISR" (Investissement Socialement Responsable) appliqué à l'immobilier, entré en vigueur le 23 juillet 2020. Il est donc désormais possible d'associer Immobilier et Epargne Responsable.

L'obtention de ce label matérialise une pratique d'ISR initiée depuis la création il y a 7 ans de ce fonds. BNP Paribas Diversipierre s'est doté d'une méthodologie engageante, concrète et durable, pour la sélection et la gestion de son patrimoine immobilier, dans le but de renforcer la qualité et la résilience des immeubles détenus. Les équipes de BNP Paribas REIM ont développé une grille de notation ISR dédiée permettant d'évaluer un actif immobilier sous le prisme de critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et générant une note sur 100 points. Le score obtenu via cette grille est systématiquement assorti d'un plan d'actions et d'amélioration sur 3 ans.

Cette grille est déjà appliquée aux immeubles détenus par l'OPCI BNP Paribas Diversipierre et à l'ensemble des opportunités d'investissement étudiées. Chaque immeuble est évalué selon 13 thématiques et 65 critères : énergie, empreinte carbone, pollution, confort du locataire... Lors de l'audit pré-acquisition, si la note est inférieure à 15/100 ou s'il existe une forme de pollution non déposable qui présenterait un risque pour la santé des locataires, l'actif ne peut pas intégrer le patrimoine de BNP Paribas Diversipierre. Certains projets d'acquisitions ont été interrompues dès 2019 sur la base de ce dernier critère d'exclusion.

La méthodologie ISR du fonds BNP Paribas Diversipierre a été définie en partenariat avec les sociétés de conseil et d'ingénierie Greenaffair et Tauw.