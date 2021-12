BNP Paribas REIM : actif en Loire-Atlantique

(Boursier.com) — BNP Paribas REIM a acquis pour le compte de la SCPI France Investipierre, auprès d'une filiale de l'opérateur nantais GROUPE EURIVIM, un parc d'activités situé au 71 rue Henri Gautier à Montoir de Bretagne, commune limitrophe de l'aéroport et du port de Saint Nazaire, en Loire-Atlantique.

Livré fin 2020, l'ensemble immobilier est composé de deux bâtiments à usage d'activités et offre une surface totale de plus de 10 400 m(2). Ses excellentes caractéristiques techniques ont permis une commercialisation à 100% de l'ensemble immobilier auprès de dix sociétés d'envergure nationale et internationale.