BNP Paribas REIM actif en Belgique

(Boursier.com) — BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) Belgique, a acquis l'ensemble des parts d'un portefeuille détenant 5 maisons de retraite médicalisées en Flandre, Belgique - Wombat nv, Residentie De Vlamme nv, Zorgcampus Maasmechelen nv, Anima Vera nv et De Wandelgang nv. Cette acquisition a été faite auprès de Baltisse Real Estate nv/sa et pour le compte du fonds Healthcare Property Fund Europe (HPF Europe).

Quatre de ces actifs sont localisés à proximité ou dans les trois plus grandes villes et agglomérations urbaines de Belgique que sont Bruxelles, Antwerp et Gent. Le cinquième actif est situé à Maasmechelen, près de Maastricht et Hasselt à la frontière néerlandaise.

Ces maisons de retraite médicalisées sont exploitées par des opérateurs spécialistes fiables et renommés du secteur. Des accords " triple net " ont été conclus pour chaque actif, avec une durée moyenne résiduelle d'environ 20 ans et sont tous entièrement indexés sur une base annuelle.

Les cinq actifs totalisent environ 33.000 m(2) et disposent d'une capacité de 510 lits.

Healthcare Property Fund Europe est un fonds européen ouvert géré par BNP Paribas REIM, qui offre une diversification dans le secteur de l'immobilier de santé dans les principaux pays de la zone Euro.

Dans le secteur de la santé, BNP Paribas REIM base sa stratégie sur 3 piliers :

-Une politique de diversification des investissements sur les différentes typologies d'immobilier de santé ;

-Une exposition géographique large en Europe (présence dans 5 pays) ;

-Une approche partenariale de long terme avec les locataires exploitants.