BNP Paribas REIM : actif dans le 9e arrondissement de Paris

(Boursier.com) — BNP Paribas REIM vient de céder pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre, au fond de Private Equity Angelo Gordon en JV avec S2i Partners, un immeuble de bureaux en pleine propriété situé aux 5-7 rue du Delta dans le 9ème arrondissement de Paris. L'immeuble développe une surface d'environ 5.600 m(2) répartis sur un rez-de-chaussée et cinq étages. Il offre des plateaux courants d'environ 700 m(2) et dispose également d'un patio, de nombreuses terrasses et de 6 niveaux de parkings en sous-sol, soit 230 places.

Restructuré en 1994 et acquis par la SCPI Accimmo Pierre en 2012, l'immeuble est actuellement loué en totalité à trois locataires de qualité. L'immeuble est situé au nord du neuvième arrondissement de Paris à proximité de l'avenue Trudaine. Il bénéficie d'une excellente accessibilité avec la Gare du Nord, la Gare de l'Est et de nombreuses stations de métros et lignes de RER à quelques minutes à pied.