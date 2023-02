(Boursier.com) — BNP Paribas Real Estate Transaction annonce la nouvelle organisation du pôle Industriel (Logistique et Activité), suite au départ à la retraite de René Jeannenot qui dirigeait ce pôle depuis 2006.

Au 1er février, Franck Poizat et Elodie Marchand succèdent à René Jeannenot et prennent ensemble la direction du pôle Industriel composé de 75 collaborateurs.

Ils seront épaulés par Arthur Rodriguez, en qualité de Directeur Logistique France, qui annonce deux nouvelles nominations au sein de l'équipe :

-Nicolas Masero est nommé Directeur Adjoint Logistique Rhône-Alpes et PACA

-Jean-Christophe de Laage est nommé Consultant Logistique Grand Ouest et Centre Val de Loire

"Je tiens à remercier René qui a apporté toute son expertise dans la mise en oeuvre de la stratégie de développement de ce pôle qui est aujourd'hui l'un des leaders incontestés sur le marché de la logistique en France. Je suis ravi également de nommer Franck Poizat et Elodie Marchand qui évoluent chez BNP Paribas Real Estate Transaction depuis de nombreuses années. Ces promotions permettent de reconnaitre leurs compétences et confirment notre volonté d'accompagner les talents au sein de l'entreprise. J'ai toute confiance en eux pour poursuivre l'expansion et les excellents résultats du pôle Industriel, précise Laurent Boucher, président de BNP Paribas Real Estate Transaction.