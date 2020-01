BNP Paribas Real Estate : nomination

(Boursier.com) — BNP Paribas Real Estate vient de nommer Artyom Perevedentsev, Hotel Associate Director, au sein de son International Investment Group (IIG) afin de répondre à la demande croissante d'opportunités d'investissements transfrontaliers sur un marché hôtelier en constante évolution.

Artyom Perevedentsev est basé à Londres, parle six langues couramment et bénéficie d'une expérience exceptionnelle du secteur de l'hôtellerie. Sa mission consistera à renforcer les liens entre les équipes Hotel au Royaume-Uni et à travers toute l'Europe et entre les plates-formes d'investissement international au Moyen-Orient et en Asie.

Ce poste d'envergure internationale s'inscrit dans la stratégie de BNP Paribas Real Estate visant à développer son activité hôtelière européenne. Artyom Perevedentsev a évolué au sein d'Eastdil Secured et de Yotel, au sein desquelles il a travaillé sur de nombreuses transactions unitaires et au profit de portefeuilles hôteliers de premier plan aux quatre coins de l'Europe. Tout au long de sa carrière, il est intervenu dans le cadre de transactions hôtelières majeures pour un montant total supérieur à un milliard d'euros.