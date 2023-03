BNP Paribas Real Estate : 'Métal 57' remporte un MIPIM Award !

(Boursier.com) — Déjà lauréat du Grand Prix du SIMI dans la catégorie Immeuble rénové ou réaménagement particulièrement innovant ainsi que du Trophée 'Fimbacte Or' dans la catégorie Rénovation, Métal 57, édifice issu de la reconversion de l'iconique atelier Renault en un immeuble tertiaire répondant aux nouveaux modes d'utilisation du bureau, a remporté le prestigieux 'Mipim Award' dans la catégorie 'Best refurbished building'.

Thierry Laroue-Pont, Président du directoire de BNP Paribas Real Estate, a déclaré : "Quelle fierté ! Un nouveau prix pour Métal 57 et l'un des plus émérites ! Une belle récompense pour les équipes de BNP Paribas Real Estate et de Dominique Perrault Architecture qui se sont investies dans cette opération qui démontre les savoir-faire de notre société en matière immobilière. La compétition était rude car nous avions face à nous des projets de grande qualité, des restructurations d'envergure qui démontrent la forte implication des acteurs de l'immobilier européens dans la transformation d'actifs structurants pour une ville durable et inclusive."